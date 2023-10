Wachsende Kriegsgefahr auf dem Balkan

Serbien habe am Freitag Militär und Polizei in 48 vorgeschobene Operationsbasen entlang der Grenze zum Kosovo geschickt, im serbischen Hoheitsgebiet, einige Kilometer von der kosovarischen Grenze entfernt. Dabei habe Serbien Flugabwehrsysteme und schwere Artillerie in Stellung gebracht. Serbiens Präsident Aleksander Vučić dementierte am Samstag im Gespräch mit der Financial Times jede Absicht zu einem militärischen Schlag gegen das Kosovo. Er werde vielmehr den Befehl zum Rückzug serbischer Truppen geben, da eine Eskalation bei Belgrads EU-Aspirationen "kontraproduktiv" sei. Auslöser der neuen Spannungen war am vergangenen Sonntag der Angriff eines 30 Mann starken, schwer bewaffneten serbischen Kommandotrupps auf kosovarische Polizisten in der Ortschaft Banjska im Nordkosovo. Dabei waren drei serbische Angreifer sowie ein kosovarischer Polizist getötet worden.

