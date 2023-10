Zwei bedeutsame Umweltbücher gründlich aneignen und offensiv vertreiben!

"Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur" ist 2014 erschienen. Stefan Engel und Aktivisten vom Verlag Neuer Weg und der MLPD stellten es auf der Leipziger Buchmesse in mehreren Veranstaltungen und am Stand vor. Es weckte großes Interesse. Es war ein Meilenstein in der Strategiedebatte über neue Entwicklungen und wesentliche Veränderungen in der Umweltfrage und den notwendigen Schlussfolgerungen für den Kampf gegen die heraufziehende globale Umweltkatastrophe. In das Exemplar, das ich auf der Buchmesse erstanden habe, schrieb Stefan Engel von Hand auf die erste Seite: "Ohne Lösung der Umweltfrage kann es keine Zukunft für die Menschheit geben." Vorausschauend und heute wichtiger denn je.

Das neue Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" wird mit Spannung erwartet. Man muss beachten und es mit neuen Lesern besprechen: Grundlage und Ausgangssynthese für den Ergänzungsband ist der Revolutionäre Weg 35, ist "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" Nur mit gründlicher Kenntnis dieser Grundlage kann man "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen" wirklich verstehen.

Das erste große Kapitel behandelt die grundlegende Einheit von Mensch und Natur. Die dialektisch-materialistische Methode und die Theorie der grundlegenden Einheit von Mensch und Natur wurden von Marx und Engels geprägt. Sie mussten im Lauf der Geschichte immer wieder weltanschaulich verteidigt werden und sie bilden die Leitlinie der Umweltbücher der MLPD. Das Buch ist somit auch eine Streitschrift gegen die idealistische bürgerliche Ideologie.

Im zweiten großen Kapitel wird nachgewiesen, dass die Umweltkrise von einer Begleiterscheinung des Imperialismus zu einer geesetzmäßigen Erscheinung geworden ist. Auf Gedeih und Verderb beziehungsweise bei Strafe des eigenen Untergangs müssen die Industriemonopole so produzieren, dass sie auf die Umwelt keine Rücksicht nehmen. Konkrete Umweltauflagen können erkämpft werden, das hat die Umweltbewegung unter Beweis gestellt. Aber um die Lebensgrundlagen der Menschheit wirklich zu erhalten, muss der heutige Umweltkampf ein gesellschaftsverändernder Umweltkampf sein. Entweder es stirbt Mutter Erde oder es wird der Kapitalismus revolutionär überwunden.

Im dritten Kapitel werden die Hauptmerkmale und Faktoren herausgeschält, die für den Umschlag der Umweltkrise in eine globale, die Menschheit existentiell bedrohende, Umweltkatastrophe wesentlich sind: Die Zerstörung der Ozonschicht, die beschleunigte Vernichtung der Wälder, die heraufziehende Weltklimakatastrophe und weitere Faktoren.

Im vierten Kapitel geht es um die neue Qualität, die der Umweltkampf braucht. Der Umweltkampf muss heute mit dem Ziel der beschleunigten Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution geführt werden. Es wird ausführlich auf die Umweltpolitik im Sozialismus eingegangen. Die riesigen Fortschritt in der sozialistischen Sowjetunion und im sozialistischen China werden aufgezeigt - Fortschritt, von denen man unter heutigen kapitalistischen Verhältnissen nur träumen kann. Auch die Probleme wie Gigantomanie werden nicht ausgeklammert, ebensowenig der Rückfall nach der Restauration des Kapitalismus.

"Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?"hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Umweltfrage in der internationalen Arbeiterbewegung eine bedeutende Rolle spielt. "Bergarbeiter stehen auf gegen die begonnene globale Umweltkatastrophe!" so die "Umweltresolution" der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz.