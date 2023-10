3-Tage-Streik bei Kaiser Permanente

Beim US-Gesundheitskonzern Kaiser Permanente begannen am Mittwoch 75.000 Beschäftigte mit einem dreitägigen Streik. Betroffen von dem Streik sind mehrere US-Bundesstaaten, darunter auch Oregon, Washington und Colorado, der Schwerpunkt liegt in Kalifornien. Kaiser Permanente ist einer der größten US-Gesundheitskonzerne, er betreibt 39 Krankenhäuser und zahlreiche Arztpraxen und bietet auch Krankenversicherungen an. Es streikt vor allem das Pflegepersonal, aber auch das technischer Personal in den Kliniken. Die Streikenden fordern vor allem, dass die Unterbesetzung der Stationen beendet wird. Dazu gehört auch eine entsprechende Lohnerhöhung.