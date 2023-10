Arbeiter und Studenten protestieren gegen Regierung

Mehr als 1.000 Schüler und vor allem Schülerinnen gingen am Freitag in Montreal auf die Straße und forderten sehr lautstark ein Ende der fossilien Verbrennung in Kanada. An verschiedenen Stellen in der Stadt blockierten sie die Straßen und riefen "Die Straße gehört uns". An vielen Oberschulen verließen Schülerinnen und Schüler geschlossen die Schulen, um sich an der Demo zu beteiligen. Es gab auch Sprechchöre gegen das kapitalistische System und gegen Kolonialismus. Es war viel Polizei auf der Straße, sie hielt sich allerdings zurück.