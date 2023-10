Bistro Inne Mitte

Während die AfD am Tag der deutschen Einheit erklärt hatte, dass Alice Weidel einen Wahlkampfauftritt in Mödlareuth aus Sicherheitsgründen nicht wahrnehmen konnte, da sie „von der Polizei aus ihrer privaten Wohnung evakuiert und einen sicheren Ort verbracht (worden) sei“, stellt sich jetzt heraus, dass sich die AfD-Einpeitscherin mit ihrer Familie auf Mallorca aufhält. Sie wurde übereinstimmend am Dienstag an der Ostküste in einem Strandrestaurant gesehen bzw. im Urlaub am Meer gesichtet. Offenbar hält sie sich bereits seit Sonntag auf der Insel auf. Wie dieser Mallorca-Urlaub und der Besuch eines öffentlichen Strandrestaurants mit einer Bedrohungslage und damit einhergehenden Sicherungsmaßnahmen in einem sogenannten Safehouse in Einklang gebracht werden soll, erklärte die Wegbereiterin des Faschismus in Deutschland nicht.