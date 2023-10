Breiteste Unterstützung für den "STAND UP"-Streik der UAW

Solidaritätserklärung der UAW mit den Kaiser-Angestellten

"Heute stehen wir in Solidarität mit den 75.000 Mitgliedern unserer Gewerkschaftsfamilie, die bei Kaiser streiken. Ob sie in einem Krankenhaus, hinter einem Schreibtisch oder am Fließband arbeiten, ihr Kampf ist unser Kampf. Wir alle verdienen Würde am und außerhalb des Arbeitsplatzes. Wir alle verdienen eine Zukunft für unsere Familien. Wir alle verdienen unseren gerechten Anteil an der Wirtschaft, die wir als Werktätige schaffen und betreiben. An unsere Gewerkschaftsfamilie, die bei Kaiser streikt: Die UAW steht hinter euch."