Dritte Konferenz der Bergarbeiter

Die Internationale Bergarbeiterkonferenz (IMC), ein Zusammenschluss von Bergleuten und Organisationen aus vielen Ländern der Welt, hat ihre dritte Konferenz abgehalten. ....



Die Konferenz begann am letzten Augusttag mit einer Eröffnungsveranstaltung im Kulturhaus der Stadt Dorndorf in Thüringen. Fast 40 Delegierte aus 24 Ländern sollten an der Konferenz teilnehmen. ... Die Verweigerung der Visa für 30 Teilnehmer aus 18 Ländern erregte den Zorn der Konferenzteilnehmer. ...



Die Eröffnungsveranstaltung begann mit großer Begeisterung und wurde nach den Reden mit einer Auffürhung fortgesetzt. REBELL, die Jugendorganisation der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, zeigte ein Theaterstück nach dem Buch „Der große Bergarbeiterstreik 1997“ von Stefan Engel, einem der Gründungsmitglieder der MLPD. ... Nach der Aufführung kamen alle Delegierten nacheinander auf die Bühne und begrüßten die Konferenz. ...



Die erste Sitzung des zweiten Tages, die von den Mitgliedern des Internationalen Koordinierungskomitees (ICG) geleitet wurde, ... begann mit der Vorstellung der Länderberichte. ... In den Länderberichten versuchten die Delegierten sowohl die Situation des Bergbaus in ihrem Land als auch die Arbeitsbedingungen der Bergleute darzustellen. Kamil Kartal und Şahin Başaraner stellten den Länderbericht der Türkei vor. ....



Die entscheidende Bedeutung des gemeinsamen Kampfes der Arbeiter in den von den internationalen Monopolen kontrollierten Bergbaugebieten wurde diskutiert, ... dass die hemmungslose Ausbeutung durch die Monopole die Arbeiterklasse eint und organisiert und nicht spaltet. Eine allgemeine Schlussfolgerung war, dass der antiimperialistische und antifaschistische Kampf der Bergarbeiter gegen den Krieg dringend organisiert werden muss. ....

.... Das Internationale Koordinationskomitee leitete den Workshop, in dem es um die Koordinierung und Organisierung der Bergleute aus aller Welt ging, um eine Kraft gegen die Bedrohung durch Krieg und Umweltkatastrophen zu bilden. ....



Nach den täglichen Sitzungen trafen sich die Bergleute auch zu Kulturabenden. Die Bergleute, die verschiedene Sprachen sprachen, aber ein ähnliches Leben teilten, sangen Bergmannslieder in der jeweils anderen Sprache.

