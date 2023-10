Empfehlenswerte Kombination: Auszüge aus dem Thälmann-Film und Kurzvideo von der United Front

Vorab gab es eine kurze Einführung in die politische Situation in den 1920er Jahren. Dazu war die Chronologie im Rote Fahne Magazin Nr. 18 eine gute Hilfe. Einige hatten noch nie was vom Hamburger Aufstand gehört. Beeindruckend war die Szene, in der ein Dampfer aus der sozialistischen Sowjetunion Getreide für die hungernden Hamburger Arbeiterfamilien brachte. Die damalige SPD-Führung wollte aus rein antikommunistischen Motiven verhindern, dass das Getreide gelöscht wurde! Da hatten sie aber die Rechnung ohne die Hafenarbeiter und ihre Frauen gemacht. Der Film schildert in dramatischen Szenen den erfolgreichen Hamburger Aufstand unter Führung von Ernst Thälmann, der aber abgebrochen werden musste, weil rechtsopportunistische Verräter in der KPD-Führung einen gesamt-deutschen Aufstand verhinderten.

Wir hatten eine lebhafte Diskussion. Manches mußte geklärt werden, da einige migrantischen Gäste viele Dialoge nicht verstanden hatten. Für die Verbindung zu heute zeigten wir das Kurz-Video vom 1. Weltkongress der United Front. Das hat allen sehr gut gefallen. Es vermittelt einen Eindruck, wie wir heute zu einem internationalen Zusammenschluss gegen Kapitalismus und Imperialismus kommen können.

Das „Ensemble“ in Hamburg am 28./29. Oktober wurde vorgestellt, mit Herbstdemo, Veranstaltung zu 100 Jahre Hamburger Aufstand, Stadtrundgang, Hafenarbeitererfahrungsaustausch. Da ist für jeden was dabei! Erste Teilnehmer wurden gewonnen.