Faschisten foltern Migranten in Tscheljabinsk

Die Faschisten haben einen Migranten überfallen, in den Wald verschleppt, ihn ausgezogen, an einen Baum gefesselt, ihm eine Schlinge um den Hals geworfen, ihn mit einer Pistole geschlagen und das Ganze gefilmt. Wir haben dazu eine Stellungnahme verfasst, die wir im Folgenden vorstellen:

„Russische Welt! Brauchen wir eine Welt mit einem solchen Russland?“

In Tscheljabinsk greifen die Faschisten wieder Menschen an. Diesmal lockten sie einen nichtrussischen Migranten in den Wald, fesselten ihn nackt an einen Baum und bedrohten ihn mit einer Pistole. Es ist sehr schwierig, zensierte Ausdrücke zu wählen, um die Ereignisse zu kommentieren, die durch die Politik der imperialistischen Beamten und die imperialistische Propaganda hervorgerufen wurden. Der Imperialismus hat die schlimmsten Widersprüche zwischen den Völkern innerhalb Russlands hervorgerufen: den bewaffneten Naziangriff auf eine Schule in Tscheljabinsk am 8. Februar, den rassistischen Mord an einem Schwarzen in Jekaterinburg am 18. August, den antisemitischen Angriff auf ein Mädchen in Kamensk-Uralsk. Man kann und sollte an die Razzien gegen Migranten im ganzen Land erinnern, die jetzt von den 'Sicherheitskräften' unter aktiver Beteiligung der 'Russischen Gemeinschaft' und ähnlicher Organisationen durchgeführt werden. Darüber hinaus üben die Faschisten aktiv ... Terror aus und fördern ihre Politik: Es gibt zahlreiche Drohungen gegen uns und Drohungen gegen Gynäkologen im Tscheljabinsker Krankenhaus Nr. 6 von Seiten der Faschisten, die dort mit einer Kamera eingebrochen sind, sowie anschließende Drohungen gegen die Ärzte selbst wegen Unzufriedenheit und gegen politische Aktivisten, die die Ärzte verteidigen.





Und doch werden die Faschisten den russischen Imperialismus nicht retten. Sie sind ein Symptom seines unausweichlichen Todes unter dem Druck der inneren Widersprüche. ... “



Die Faschisten wurden von der Polizei verhaftet, aber wir wissen nicht, ob sie bestraft werden. Ihre Gesinnungsgenossen werden sie wieder energisch verteidigen, und die Situation selbst zeigt deutlich, wie sehr der Chauvinismus zugenommen hat, vom allgemeinen Hass zwischen den Völkern in der Vergangenheit bis zu den regelmäßigen bewaffneten Angriffen von heute.