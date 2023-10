Seit drei Wochen wehren sich in Finnland Studenten und Schüler gegen Kürzungsmaßnahmen der Regierung.Vor drei Wochen begann der Protest mit einer Besetzung an der Universität von Helsinki, was sich schnell auf andere Universitäten ausbreitete. Die Studentinnen und Studenten wehren sich gegen Pläne, Stipendien einzufrieren, Wohngeld zu kürzen und Studiengebühren zu erhöhen. Gleichzeitig will die rechte Regierung das Streikrecht einschränken, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall einschränken und Migranten die Aufenthaltserlaubnis entziehen, wenn sie länger als drei Monate arbeitslos sind. Dagegen kündigte der Gewerkschaftsdachverband SAK jetzt eine dreiwöchige Protestkampagne an.