Gräfenhausen 3.0 vor der Tür?

Dem Bericht zufolge schien dieser Arbeitskampf beendet. ... Allerdings folgte am Montag das Dementi der Spedition: Es sei keine Vereinbarung unterzeichnet worden; auch habe es keine Zahlungen an LkW-Fahrer gegeben. Die Spedition wolle die Sache ‚auf rechtlichem Wege regeln‘, erklärte eine Sprecherin".

Der Bürgermeister von Weiterstadt - Gräfenhausen ist ein Stadtteil von Weiterstadt - war zunächst "hoffnungsvoll" und ist nun enttäuscht. Er wird wie folgt zitiert "Die Europa-Politik ist gefordert, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein Gräfenhausen 3.0 verhindern … -" und er bedankt sich bei den Hilfsorganisationen, die aktiv waren.

Unerwähnt bleiben die Hauptakteure: die Fernfahrer, die in der Vergangenheit und in der Zukunft die eigentlichen Akteure sind - in ihrer Arbeit, in ihrem Kampf um menschenwürdige Arbeitsbedingungen, um verdientes Geld und um menschlichen Umgang.