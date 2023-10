Hamburg freut sich auf Gäste aus Nah und Fern am letzten Oktoberwochendende

Protest ist links! Neben anderen Protestdemonstrationen rief das Hamburger Forum zur Demonstration „Die Waffen nieder!” am 3.10. auf. 1200 nahmen teil, die MLPD verkaufte u.a. das Themenheft der Roten Fahne zum Ukraine-Krieg und lud zur Veranstaltung 100 Jahre Hamburger Aufstand ein.

Umso größer ist die Vorfreude vieler Organisatoren, Aktivisten und helfender Hände auf ein vielfältiges Wochenende am 28./29. Oktober 2023 in Hamburg. Die MLPD führt eine Großveranstaltung durch „100 Jahre Hamburger Aufstand“ mit Rede der Parteivorsitzenden Gabi Fechtner über die Lehren, die wir daraus ziehen (link zu entspr. rf-news-Artikel) Danach gibt es eine Revue über den Hamburger Aufstand, die eine Gruppe von 25 Leuten auf Initiative der Hamburger Geschichts- und Kulturwerkstatt auf die Beine stellt. Nicht zu vergessen die leckere Verpflegung schon mit der Saalöffnung. Die mobile Ausstellung zum Hamburger Aufstand zog bereits viele in Bann: Auf der 1.-Mai-Kundgebung des DGB, in St.Pauli bei einem Fest, in Wilhelmsburg und Finkenwerder bei Infoständen; es folgen Altona und die Uni.

„100 Jahre Hamburger Aufstand“

Sa., 28.10.23, Stadtteilschule Altona, Recha-Ellern-Weg 1 Einlass 15.00 mit Verpflegungs- und Kultur- und Infoständen. Veranstaltung 17.00 – 21.30

„Auf den Spuren des Hamburger Aufstands“

Hamburger Geschichts- und Kulturwerkstatt: „Auf den Spuren des Hamburger Aufstands“ So.,29.10.23, 11.00 – 13.00 Uhr Stadtrundgang: Volksdorfer Straße 61 Hamburg -Dehnhaide (Barmbek)

Herbstdemonstration der Bundesweiten Montagsdemobewegung

Die Montagsdemobewegung führt eine ihrer drei regionalen Herbstdemos am gleichen Tag in Hamburg vor der Großveranstaltung durch „Wir haben viele konkrete Forderungen und Ziele. Aber es ist auch die Zeit, über gesellschaftliche Alternativen zu diesem zerstörerischen kapitalistischen Profitsystem zu diskutieren und zu kämpfen. Denn wir wollen eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder und Enkel und ein Überleben der Menschheit auf diesem Planeten!

Regionale Herbstdemo der Montagsdemobewegung 28.10.23.

11.00 Auftaktkundgebung Hamburg-St.Pauli, Millerntorplatz/Glacischausee (U-Bahn St.Pauli)

Abschlusskundgebung 13.00-14.00 Goetheplatz Altona.

Internationaler Hafenarbeiter-Erfahrungsaustausch

Die Hafenarbeiter müssen sich international zu gemeinsamen Kämpfen zusammenschließen, das ist ein Gedanke, der auch bei der letzten Hafenarbeiterdemo in Hamburg am 28.9.23 gegen die Teilprivatisierung der HHLA präsent war. Das ist das besondere Anliegen des Internationalen Hafenarbeiter-Erfahrungsaustausch So., 29.10.23 10.00 – 16.00 Uhr Bürgerhaus Hamburg - Wilhelmsburg, Mengestraße 20

Übernachtung und Sight-Seeing

Der Frauenverband Courage bietet für dieses Wochenende eine Bettenbörse an: Unterbringung privat und selbständig über den Bettennachweis: bettenboerse@courage-hamburg.org

Und nicht zuletzt:

Tipps für das sight-seeing in Hamburg: (alle angegebenen Verkehrsverbindungen im 49.-€ Ticket enthalten)

Bus 111 „Sightseeing-Linie“ : Altona, Fischmarkt, Reeperbahn, Landungsbrücken, Michel, Speicherstadt, Elbphilharmonie (mit toller Aussichtsplattform) Hafencity

Fischmarkt: (gleicher Bus) Sonntag, 5.00-9.30 mit Fisch (Aale-Dieter), Gemüse, Obst, Blumen u.a.; kostenlos Livemusik in der alten Fischauktionshalle

Elbfähre 62 von Landungsbrücken über Fischmarkt, Övelgönne/Altona bis Finkenwerder (mit Blick auf Elbufer, Blohm&Voss, Hafen, in weiterer Entfernung Airbus)

S/U-Bahn Rathaus, Jungfernstieg mit Binnenalster

Viele Grüße aus Hamburg, bis bald!