Henry A. Wallace: Der US-Vizepräsident, der lange gegen den Antikommunismus eintrat

Unterstützer der Anti-Hitler-Koalition

Während des 2. Weltkriegs war Wallace ein überzeugter Unterstützer der Anti-Hitler-Koalition und besuchte die UdSSR 1944. Tief beeindruckt berichtete er in den USA von den fortschrittlichen Produktionsmethoden in der Landwirtschaft und der hohen Lebensqualität der Sowjetbürger, die er dort persönlich gesehen hatte.

Im Kampf, den er zwischen Demokratie und Faschismus sah, gab es für ihn keinen Zweifel, dass die UdSSR auf der Seite der Demokratie stand. Deswegen setzte er sich auch nach dem Krieg für eine Zusammenarbeit mit der Sowjetunion ein.

1944 wurde die erneute Nominierung des extrem populären Wallace von rechten Politikern der Demokratischen Partei sabotiert. Seine Amtszeit als Vizepräsident endete am 20. Januar 1945. Nach dem Krieg wurde er Handelsminister. In dieser Zeit versuchte er durchzusetzen, dass Atomwaffen unter internationale Kontrolle gestellt werden müssen.

Widerstand gegen den Kalten Krieg

Wallace kritisierte den Präsidenten Anfang 1947 erneut scharf, nachdem Truman die Truman-Doktrin verkündet hatte, um "kommunistische Bedrohungen" in Griechenland und der Türkei abzuwehren. Zu diesem Zeitpunkt stand Wallace bereits den Progressive Citizens of America (PCA, "Fortschrittliche Bürger Amerikas") nahe, die Antikommunismus ablehnten und auch kommunistische Mitglieder aufnahmen. Wallace und die PCA wurden in der Folge vom FBI und dem Ausschuss für unamerikanische Umtriebe ausgespäht.

Die gezielte Zerstörung der Persönlichkeit Wallace

Ab den 1950'ern begann dann ein bedauernswerter Niedergang dieses bemerkenswerten amerikanischen Politikers. Seine Gegner zerlegten systematisch sein Ansehen in der Öffentlichkeit und trieben ihn in die politische und wohl auch menschliche Isolation. Idealistische Vorstellungen, die er zeitlebens hatte, wendeten sich in Enttäuschung und Verwirrung. Nach Jahren der Schikanen distanzierte sich Wallace von der UdSSR, bezeichnete sie sogar in einem Artikel mit dem Titel "Wo ich mich geirrt habe" 1952 als "vollständig böse".

Er starb am 18. November 1965 in Danbury, Connecticut. Die Haltung aber, die er während des 2. Weltkriegs und in den Anfangsjahren des Kalten Krieges zeigte, ist bis heute bemerkenswert.