Israel eskaliert den Nah-Ost-Konflikt bis zur Kriegserklärung

Der zionistische israelische Verteidigungsminister Joav Galant - vor wenigen Tagen hatte er sich mit dem deutschen Kriegsminister Boris Pistorius getroffen - griff sofort zu Kriegsrhetorik: "Die Hamas hat heute Morgen einen schweren Fehler begangen und einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen.“ Israelische Soldaten kämpften „an allen Stellen, an denen eingedrungen wurde“. Er rief die Bürger dazu auf, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten und sagte: „Israel wird diesen Krieg gewinnen.“

Die israelische Luftwaffe führte nach Angaben eines Sprechers am Samstagvormittag Luftschläge in Gaza aus, griff dabei 17 Militäranlagen der Hamas an. Ministerpräsident Netanjahu erklärte: "Bürger Israels, wir sind im Krieg."

Völlig einseitig erklärten der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock volle Unterstützung für Israel. Das ist nicht zu akzeptieren! Das imperialistische Israel trägt mit der Besatzungspolitik in Palästina und mit der umgehenden Kriegserklärung die Hauptverantwortung für die neuerliche Eskalation.