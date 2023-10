Vorteile quelloffener Software

Diese Probleme zeigen sich zwar am deutlichsten bei Computern und Smartphones, mit der fortschreitende Digitalisierung setzen sich diese Praktiken allerdings immer weiter durch, wie uns auch die Pleite von Vanmoof vor kurzem vor Augen geführt hat (RF-News berichtete).

Wichtige Programme nur noch als Abo

Die Entwicklerfirmen von bekannten - und von der Funktion her auch wirklich fortgeschrittenen und nützlichen - Programmen sind schon lange dazu übergegangen, ihre Programme nicht mehr zu verkaufen, sondern bieten ihre Nutzung nur noch im Rahmen eines Abonnements an. Ein Beispiel ist das in der digitalen Bildbearbeitung als Branchenstandard kaum in Frage gestellte Photoshop von Adobe. Damit zwingen sie den Kunden in völlige Abhängigkeit.

Was soll ein freiberuflicher Grafiker denn tun, wenn Adobe die Preise für das Abo vom einen auf den anderen Monat anhebt? Früher, als man mit dem Kauf eines Programms dieses tatsächlich erwarb, hieß es schlimmstenfalls auf neue Funktionen zu verzichten, wenn man die jeweils neueste Version nicht kaufte. Durch solche Abo-Systeme geht es allerdings sofort um Alles oder Nichts. Verliert man das Abo, kann man das Programm nicht mehr nutzen und hat somit auch die bisherigen Möglichkeiten nicht mehr.

Besser: quelloffene Software

Eine Altermative sind quelloffenen Betriebssystemen wie (für Computer) GNU/Linux, HAIKU oder (für Smartphones und Tablets) LineageOS mit tausenden quelloffenen Programmen. Jeder kann ihre Benutzung mit vergleichsweise geringem Aufwand lernen.

Ob es um Sicherheit, Stabilität, Ressourcen-Verbrauch, Funktionsumfang oder Benutzerfreundlichkeit geht: Die quelloffenen Alternativen haben schon lange ein Niveau erreicht, das dem der kommerziellen Betriebssysteme und Programme nicht mehr nur ebenbürtig, sondern nicht selten auch überlegen ist - und das kostenlos!

Bei Neuanschaffungen kann man erheblich sparen oder sie sogar vermeiden, denn mit diesen Programmen sind selbst sehr alte Computer für Alltagsaufgaben noch durchaus geeignet. Gerade wegen der Politik der digitalen Monopole läuft der Gebrauchtmarkt über mit Computern, Laptops und Smartphones.