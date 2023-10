Konzerttour - „Klassik in revolutionären Zeiten des 18. und 19. Jahrhunderts“

Rolf-Andreas Trendelenburg macht seit über 20 Jahren eine klassische Gesangsausbildung bei Juliane Gabriel in Berlin. Er ist Krankenpfleger i. R., also kein beruflich professioneller Sänger. Rolf-Andreas ist Personalrat i.R. der Charité Berlin und aktives ver.di Mitglied. Mit seiner Musik ist er deshalb viele Jahre auch als Mitstreikender der Charité- Belegschaft, bei Streikversammlungen und Protestaktionen, wie u.a. vor dem Berliner „Roten Rathaus“ aufgetreten.

Das Anliegen seiner Konzerttouren durch Deutschland ist es, bei den Zuhörern ein Verständnis zu wecken über das Schaffen damals sehr mutiger fortschrittlicher Kulturschaffender in den revolutionären Zeiten rund um die französische Revolution 1789, den Pariser Juniaufstand 1830, die europäischen Revolutionen 1848, sowie 1871 der „Pariser Commune“. In den von Rolf-Andreas vorgetragenen Liedern wie "Rossinis Figaro", Beethovens „Ode an die Freude“, Schuberts „Forelle“, Verdis „Gefangenenchor“ aus der Oper „Nabucco“, Puccinis „e lucevan le stelle“ aus der Oper „Tosca“, „Lied des Volkes“ aus dem Musikal „Les miserables“, Heinrich Heines „Weber“ und weiteren Liedern u.a. von Hannes Wader und Reinhard Mey, steht das Leben und das Aufbegehren der einfachen Menschen im Mittelpunkt.

Die von Martina Wikowski. zu jedem Lied vorgetragenen Texte erläutern den historischen Beitrag dieser „revolutionären Zeiten“ für den gesellschaftlichen Fortschritt. Der Konzertabend regt damit auch an zu einer optimistischen Diskussion über eine gesellschaftliche Perspektive und Alternative zur aktuellen katastrophenbehafteten Zeit.

20. Oktober um 18 Uhr im „Bürgerhaus“ in Wasseralfingen-Aalen, Stefansplatz 5

21. Oktober 18.00 Uhr „Arbeiterbildungszentrum“ in Stuttgart, Bruckwiesenweg 10

24. Oktober um 18.00 im „Theatersaal“ in Schwäbisch-Hall, Haalstraße 9