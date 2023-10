Manchester: "Tories out"- Bündnis protestiert

Am Sonntag demonstrierten Tausende in Manchester gegen die britische Tory-Regierung, während die Konservativen ihren jährlichen Parteikongress abhielten. Organisiert von dem Bündnis "People's Assembly" hatten zahlreiche Initiativen und Organisationen landesweit unter dem Motto "Tories out!" gegen die Politik der Sunak-Regierung mobilisiert: Sozialverbände protestieren gegen die zunehmende Verarmung, Anti-Rassismus-Organisationen protestierten gegen die Abschaffung des Asylrechts, Mitglieder zahlreicher Gewerkschaften des Gesundheitssystems, der Eisenbahn forderten angemessene Lohnerhöhung. Umweltgruppen protestierten gegen die jüngsten Ankündigungen von Sunak, Gas- und Ölförderung auszubauen. Am Montag begann auch ein neuer landesweiter dreitägiges Ärztestreiks, deswegen zogen am Montag hunderte Ärzte vor dem Tory-Kongress auf.