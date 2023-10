Die Reportage „Spurensuche DDR – Die Stasi-Diktatur der SED“ des Filmstudios Perspektive aus dem Jahr 1990, die die Rote Fahne Redaktion am gestrigen 3. Oktober als historisches Zeitdokument veröffentlicht hat, hat auf dem Bildungsserver labor 14 – Thüringer Lernsender auf Youtube mittlerweile 119.696 Aufrufe innerhalb von drei Jahren. Der Server hat die Dokumentation dort hochgeladen und online gestellt. Hier einige der Kommentare: „Interessanter Beitrag, erinnert an die heutige Zeit“; „Diese Doku bringt vieles auf den Punkt, was in anderen Sendungen nur umschrieben wird“; „Interessante und ausgewogene Dokumentation“; „Das ist ja genau wie heute. Beunruhigt aber anscheinend nicht jeden“; „Wie heute 2022.“, „Beste Doku über die DDR, die ich jemals gesehen habe!!“