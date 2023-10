"Rote Zeile" mit Kundgebung und Ständen am 9. Oktober auf dem Markt

Am 9. Oktober werden die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), ihr Jugendverband REBELL, die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) und die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) mit einer Kundgebung und Ständen auf der Ostseite des Marktplatzes in Halle an den faschistischen Anschlag in der Stadt vor vier Jahren erinnern.



Am offenen Mikrofon werden sie mit den Menschen über Hintergründe, gesellschaftliche Ursachen und Perspektiven diskutieren. Keinen Fußbreit den Faschisten und der faschistoiden AfD! Für das Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda! Der Neonazi Sven Liebich, der in Halle u. a. eine faschistische SS-Organisation aufbauen wollte, gehört sofort weggesperrt.