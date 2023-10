Streik bei Snackhersteller Simba

200 Arbeiter bei Simba, einem Hersteller von Kartoffelchips usw. in Isando bei Johannesburg (Südafrika), sind in den Streik getreten. Sie hatten herausgefunden, dass die Firma ihnen jeden Tag 16 Rand (0,78 Euro) für Fahrtkosten abzieht und dies nicht einmal auf dem Lohnzettel vermerkt. Seit 2018 und länger sind die Leute bei Simba beschäftigt und damit rechtlich gesehen längst keine Leiharbeiter mehr. Die Arbeiter sind der Meinung, dass sie deshalb wie die Festangestellten den Fahrdienst von Simba kostenlos nutzen können und fordern die Rückzahlung des entgangenen Lohns. Wie in solchen Fällen in Südafrika üblich, ging die Firma vor Gericht, um den Streik verbieten zu lassen.