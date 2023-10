Studieren in Zeiten der Krise – Aufbruch zu neuen Perspektiven!

Plakat und Programm des Studierendenpolitischen Ratschlag sind aktuell auf der Homepage www.studierendenpolitischerratschlag.org veröffentlicht.

In wenigen Wochen ist es so weit. Der erste Studierendenpolitische Ratschlag wird am 2./3. Dezember in Göttingen an der Georg-August Universität in der Aula, Am Waldweg 26, stattfinden. Aktuell hat an verschiedenen Universitäten und Hochschulen das neue Semester begonnen. Mit neuen Plakaten und einem neuen Flyer wird der Ratschlag an den Hochschulen der Bundesrepublik nicht mehr zu übersehen sein. Die Website wird laufend aktualisiert, mit den neusten Informationen, ob zum Programm, den Foren oder auch zur Übernachtung. Jeder, der gerne sich an der Vorbereitung eines Forums beteiligen will, findet auf unserer Website studierendenpolitischerratschlag.org viele Möglichkeiten.

Am 22. Oktober von 11-15 Uhr wird es ein weiteres bundesweites Vorbereitungstreffen in Göttingen geben. Wir laden alle, die sich für den Ratschlag interessieren bzw. sich in die Vorbereitung einbringen wollen, dazu ein, zu kommen. Dort wird die weitere inhaltliche Vorbereitung der Plenen, Foren, Konzert und Gemeinschaftsaufgaben diskutiert und beschlossen. Bisher feststehende Foren decken die ganze Bandbreite der brennenden Fragen und Probleme der Studierenden ab, die soziale Lage, Studieren und Arbeiten, Gegenwehr gegen politische Unterdrückung, Diskriminierung von Frauen oder ausländischen Studierenden, Was tun gegen die Umweltkatastrophe bzw. wie müssen sich Lehrinhalte und Wissenschaft verändern? Ebenso aber auch die Diskussion der Perspektiven von Studierenden im Austausch mit Arbeiter-, Umwelt und Frauenbewegung. Die Foren ebenso wie die Koordination der Vorbereitung sind auf der Homepage veröffentlicht.

Ort des bundesweiten Vorbereitungstreffens am 22.10.: Kulturwissenschaftliches Zentrum an der Uni Göttingen, (Raum 0.602), Heinrich-Düker-Weg 14.