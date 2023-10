Trump-Fraktion sägt McCarthy ab

Durch die Mehrheit von acht ultrareaktionären und faschistischen Anhängern des Ex-US-Präsidenten Donald Trump wurde der Chef des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, von seinem Posten abgewählt. Es handelt sich dabei um eine offene Machtprobe der Trump-Fraktion innerhalb der Republikaner gegen den eher "bürgerlichen Teil" der Partei. Ganz im Sinne Trumps, der gerade wieder einmal vor Gericht erscheinen muss, wird jetzt das US-Repräsentantenhaus lahm gelegt. Denn solange kein neuer Sprecher gewählt ist, liegen alle gesetzgeberischen Arbeiten erst mal auf Eis. So auch weitere Waffenlieferungen an die Ukraine, was im Sinne Trumps ist, der gute Beziehungen zum Faschisten Wladimir Putin pflegt. Außerdem schadet Trump durch seine faschistischen Marionetten seinem Gegner Joe Biden, gegen den er in der nächsten Präsidentschaftswahl wieder antreten will.