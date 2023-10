Zur Rolle der Arbeiter: Wir haben nicht nur eine große, sondern eine bedeutende Rolle. Die Arbeiterbewegung gibt es jetzt seit über 200 Jahren. Das sind auch über 200 Jahre Erfahrungen, wie man Kämpfe führt und wie man Kämpfe gegen den Kapitalismus führt, der ja Hauptverursacher der globalen Umweltkatastrophe ist. Es gibt auch die Erfahrung, wie man sich zusammenschließt und wie man international zusammenarbeitet.

Diese Erfahrung, diese Kenntnis, diese Fähigkeit – das ist das, was man unter führender Rolle der Arbeiterklasse auch verstehen muss. Die Gesellschaftsperspektive einer befreiten Welt. Das verkörpert die Arbeiterklasse und deshalb sind wir Arbeiter herausgefordert, uns an die Spitze zu stellen eines solchen Umweltkampfs.

Der Sozialchauvinismus ist eine große Auseinandersetzung unter den Kollegen. Dass man sich nicht auf die scheinbar gemeinsamen Interessen mit den Kapitalisten einlässt. Wir hocken nicht alle in einem Boot, sondern wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder: für die heutige Generation, für die kommenden Generationen. Da ist jegliches Spalten untereinander, Sozialchauvinismus „mein Betrieb zuerst, mein Land zuerst“ und so weiter tödlich. Aber wir haben auch die Erfahrung, dass es auch in allen anderen Fragen so gemacht wird mit diesem Sozialchauvinismus: ob um Löhne, ob um Arbeitsbedingungen und so – und insofern haben wir die große Verpflichtung, dass wir der Umweltbewegung auch verhelfen, ihre Durchschlagskraft zu bekommen, in dem sich die Umweltbewegung auch mit der Arbeiterbewegung zusammenschließt.

Und das ist eigentlich mein Plädoyer, was ich hier auch mitnehme: Wir haben Gewaltiges zu stemmen, aber wir werden auch Gewaltiges lösen!