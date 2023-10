Sindelfingen

35 Unterschriften für die Solidarität mit den streikenden USA Automobilarbeitern

Vor einem Tor des großen Automobilherstellers Daimler - heute Mercedes - in Sindelfingen, verteilten wir am 12. Oktober 200 Flugblätter mit Informationen über den Streik der UAW-Kolleginnen und Kollegen in den USA, wo die Belegschaften von drei großen Autobauern gemeinsam kämpfen für höhere Löhne, kürzere Arbeitszeit und bessere Tarifverträge.

Korrespondenz