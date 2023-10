Buchvorstellung: Die Gedanken von zwei Arbeitern aus dem Ruhrgebiet

Der Hauptpunkt ist, ob man den kapitalistischen Rahmen als endgültig ansieht …

Ich finde es sehr gut, dass Umweltbewegung und Arbeiterbewegung zusammen kämpfen müssen. Da steckt eine unheimliche Kraft drin. Die Veranstaltung hat mir noch mal die Dimension der Umweltkatastrophe deutlich gemacht, aber auch, dass noch nicht alles zu spät ist. Es können Sofortmaßnahmen durchgesetzt werden und man muss jetzt voll die Auseinandersetzung darum führen, dass der Kapitalismus überwunden werden muss und wir eine sozialistische Gesellschaft brauchen, weil die Menschheit sonst in den Abgrund gerissen wird.



Meine Kollegen sagen, „wer jetzt noch die Klimakrise leugnet, dem ist auch nicht mehr zu helfen.“ Dann habe ich gesagt, es gibt aber die AfD, die das leugnet! Da hat er dann auch erst mal geschluckt, weil auch er von der AfD-Propaganda beeinflusst ist. Es ist halt sehr widersprüchlich: Die Kollegen, die sich in der Umweltfrage informieren, Dokus schauen usw. – da wird ja auch über Vieles richtig aufgeklärt, aber der Hauptpunkt ist, ob man den kapitalistischen Rahmen als endgültig ansieht. Die sagen z.B,. das Problem an alternativen Technologien ist, dass die Menschen nicht bereit sind, sie zu bezahlen. Aber sie kommen nicht darauf zu sagen, dann müssen die Verursacher zahlen. Die Verursacher reden sich raus, werden freigesprochen, wie der Ex-Audi-Chef Stadler. kann. Deswegen war auch richtig, was Stefan sagte: wir müssen viel mehr über den (echten) Sozialismus sprechen und uns selber damit beschäftigen – auch, dass der echte Sozialismus dann kein Schlaraffenland sein wird…



Ein Kollege, der viel auf tiktok unterwegs ist, hatte mir auch Filme gezeigt, die offensichtlich von rechten Bots entwickelt wurden, also pro AfD. Da war ein Film „Was wäre, wenn die AfD an der Macht wäre“. Der hat ein Bild gezeichnet, von einem friedlichen Bayern, blühenden Landschaften … Hätte nur noch gefehlt, dass ein Reh durch‘s Bild hüpft. Und der sprach dann auch von sauberer Atomenergie und sauberer Kohle. Da musste mein Kollege nur lachen, was denn saubere Kohle sein soll. Und auch bei der Kernenergie: Nur weil man die Strahlung nicht sieht, ist sie ja trotzdem da. ber von solchen Filmen gibt es total viele in den sozialen Medien.

Im Imperialismus kann die Menschheit nicht gerettet werden …

Ich habe lange als Metallarbeiter gearbeitet. Im Industrieproletariat hat das Buch deshalb eine große Bedeutung, weil es eben sehr schonungslos und klar aufdeckt, dass die globale Umweltkatastrophe begonnen hat. Stefan Engel hat ja in seiner Ausarbeitung gesagt, dass das heute noch sehr sehr unterschätzt wird und auch die Wissenschaftler immer nur die Hälfte darstellen oder gar nicht die volle Wahrheit sagen. Man muss aber wissen, dass es wirklich nur noch geht, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert werden, wenn der echte Sozialismus erkämpft wird.

Im Imperialismus kann die Menschheit tatsächlich nicht gerettet werden angesichts der eingeleiteten oder begonnenen globalen Umweltkatastrophe. Das ist, finde ich, ein wichtiger Aspekt des Buches. Der zweite wichtige Aspekt des Buches ist, dass es auch die Lösungen bereithält. Einmal tatsächlich den echten Sozialismus. Aber auch, dass man zwar nicht mehr alles rückgängig machen kann, aber dass man Vieles vielleicht irgendwann dann doch stoppen kann, und man dann doch etwas erhalten kann von den Lebensgrundlagen für die Menschheit. Das hat mich sehr beeindruckt bei der Buchvorstellung.