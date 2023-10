Bundesweite Aktionen der IG Bau in der Gebäudereinigung in Vorbereitung

Im Gebäudereiniger-Handwerk arbeiten rund 700.000 Beschäftigte. Jahresumsatz knapp 23 Milliarden Euro. Es ist das größte Handwerk in Deutschland. Viele wissen, wie schwer diese Arbeit ist und wie schlecht sie bezahlt wird!

Weiter heißt es in dem Info: “Die IG Bau hat rund 9000 'Unterstützungs-Karten' an die Unternehmen verteilt, in denen Gebäude gereinigt wird. Die Aktion läuft noch bis 19. Oktober, schon rund 20% haben sich solidarisch geklärt. Danach wird besprochen, wo es Kundgebungen, Protestaktionen und vieles mehr geben wird. Neben der Inflationsausgleichsprämie für dieses Jahr wird vom kommenden Jahr an eine Jahressonderzahlung gefordert.

Die IG Bau hat auch eine Unterschriftensammlung dazu gestartet unter dem Motto: “Wir sind keine Arbeitnehmer*innen zweiter Klasse!“

In vielen Betrieben sind die verschiedensten Reinigungsfirmen (Dussmann, DIS, Piepenbrock usw.) zu Gange. Sprecht eure Kolleginnen und Kollegen der Reinigungsfirmen darauf an und solidarisiert euch mit ihren Forderungen und dem anstehenden Kampf.