Delhi: Frauen protestieren gegen Modi-Regierung

Am 5. Oktober demonstrierten in in der indischen Hauptstadt Delhi mehr als 10.000 Frauen aus 25 indischen Bundesstaaten gegen die sich verschlechternde soziale Lage in Indien seit dem Amtsantritt von Ministerpräsident Narendra Modi, besonders für die ärmere Bevölkerung und die Frauen. Die größte indische Frauenorganisation All India Democratic Women’s Association (AIDWA) hatte zu der Demo aufgerufen. Sie macht die Politik der hindu-nationalistischen BJP für die steigende Arbeitslosigkeit, Verschlechterungen im Gesundheitswesen und steigende Gewalt verantwortlich. Modi mache Politik für die Reichen. AIDWA setzt sich ein für ein breites Bündnis gegen die BJP bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr.