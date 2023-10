Delhi: Protest gegen Einschränkung der Pressefreiheit

Vom 2. bis zum 5. Oktober organisierte die Hafenarbeitergewerkschaft UPCH in Chile einen 72-Stunden-Streik in 22 Häfen, an dem sich 6.500 Arbeiter beteiligten. Das Ziel des Streiks war, die Regierung Boric zu drängen, die Arbeitsbedingungen in den Häfen zu verbessern, was die technischen, gesundheitlichen und Sicherheitsbedingungen in den Häfen betrifft. In den vergangenen 12 Monaten seien sieben Hafenarbeiter wegen dieser schlechten Arbeitsbedingungen gestorben.