Dumont Köln: Entlassung aller 200 Beschäftigten ohne jede Vorwarnung

Am morgigen Donnerstag, dem 12. Oktober 2023, wird um 18 Uhr eine Podiumsdiskussion auf Zoom stattfinden zur Unterstützung des Streiks in den USA: "The global fight for a just EV transition and a Shorter Work Week" - "Der globale Kampf um einen gerechten Übergang zu Elektroautos und eine kürzere Arbeitswoche". Gegenstand ist auch, wie sich die Arbeiter weltweit zusammenschließen können. Veranstalter ist die UAWD, eine kämpferische Strömung in der Automobilgewerkschaft UAW. Ziel ist es, den streikenden Arbeitern Argumente und Selbstbewusstsein für den harten Kampf zu vermitteln. Dabei sein werden Gewerkschafter aus USA, Frankreich und Deutschland (von der IAC-Konzernkoordinierung GM-Stellantis). Wer zuschauen und mitdiskutieren will, muss sich registieren: uawd.org/EV-Panel.