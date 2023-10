"Es stärkt mich, wenn ich eine solche Veranstaltung erlebe"

Vorweg muss ich sagen, dass ich abgelehnt hatte, das Buch im Vorverkauf zu bestellen. Ich konnte mir nicht vorstellen, diese Zusammenballung der Tatsachen zu verkraften, vor allem wegen dem ganzen Elend, was damit hervorgerufen wird. Ich bin psychisch schwer krank und kämpfe mit vielen Ängsten. Ich war heute aber doch auf der Buchvorstellung. Und ich fand den Anfang, wie Monika Gärtner-Engel das gemacht hat, sehr motivierend. Sie hat erzählt davon, wie jemand Angst hatte vor dem Buch. Da habe ich gemerkt, mir geht es nicht alleine so.

Was da auf die Menschheit zukommt, kann man sich - glaube ich - wirklich gar nicht vorstellen. Ich will das auch zum Teil gar nicht. Aber die drei Vorträge, die fand ich gut aufgebaut. Schon auch mit der ganzen Schärfe, was die globale Umweltkatastrophen mit sich bringt. Gerade diese Prozesse, die nicht mehr zu stoppen sind und die sich gegenseitig verschärfen, ja, aber auch die Kraft, die notwendig ist, um das zu stoppen - die Kraft für den Kampf für den Sozialismus. Die sehe ich halt manchmal nicht mit meiner Krankheit.

Es stärkt mich aber, wenn ich so eine Veranstaltung wie diese erlebe. Deswegen bin ich auch mitgekommen. Wenn ich das unter Leuten mitkriege und mich nicht zu Hause in meinen vier Wänden alleine damit beschäftigen muss. Deshalb hoffe ich, dass es in meiner Stadt eine Lesegruppe geben wird. Und ich habe auch Geld gegeben, weil ich das Buch jetzt doch haben will.