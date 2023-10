Für Kurzentschlossene: Tunesienreise mit People to People

Liebe Tunesien-Freunde,

Djerba-Zammour-Gafsa-Hazou-Djerba. Erleben Sie den touristisch wenig erschlossene Süden Tunesiens hautnah mit unserem Partner Nidhal. Beuschen Sie ein Berberdorf mit einem Treffen der örtlichen Familien. Erleben Sie Schluchten und Wasserfälle und besuchen Sie mit uns die großen Oasen Hazou und Nafta. Verbringen Sie eine Nacht im Berberzelt in der Wüste.

Besuchen Sie mit uns ein einheimisches Kultur -und Sportfest in Zamour. Lernen Sie lokale Aktivisten in Gafsa im Zentrum des Phosphatabbaus kennen. Das alles ist einmalig und nur bei poeple to people buchbar für einen unschlagbaren Preis.

Programmaublauf:

- Tag 1 (30. Oktober): Ankunft in Djerba (internationaler Flughafen Djerba Zarzis) und Willkommensabend.

- Tag 2 (31. Oktober): Besichtigung von Djerba - Teil 1

- Tag 3 (1. November): Besichtigung von Djerba - Teil 2

- Tag 4 (2. November): Abreise von Djerba nach Zammour (2,30 Stunden Fahrt) + Teilnahme am ersten Tag des Festivals

- Tag 5 (3. November): Teilnahme am 2. Tag des Festivals (morgens und abends) + Besichtigung von Matmata und Toujene (nachmittags) (Fahrtzeit 1.30 Std.) (Aufenthalt in Zammour steht den Teilnehmern frei)

- Tag 6 (4. November): Teilnahme am 3. Tag des Festivals (morgens und abends) + Besuch von Ksar Hadada, Ghomrassen und Chennini (nachmittags) (1 Stunde Fahrtzeit) (Aufenthalt in Zammour steht den Teilnehmern frei)

- Tag 7 (5. November): Teilnahme am 4. Tag des Festivals (morgens und abends) + Besuch des ökologischen Bauernhofs Domaine Oued El Khil (nachmittags) (1 Stunde Fahrzeit) (Aufenthalt in Zammour zur freien Verfügung)

- Tag 8 (6. November): Abfahrt von Zammour nach Gabes (1.30 Stunden Fahrt) und Treffen mit lokalen Aktivisten (Umwelt) + Abfahrt von Gabes nach Gafsa (2.30 Stunden Fahrt)

- Tag 9 (7. November): Besuch in Gafsa + Treffen mit lokalen Aktivisten (Phosphatindustrie)

- Tag 10 (8. November): Besuch eines Berberdorfes und Treffen mit den örtlichen Familien (45-minütige Fahrt)

- Tag 11 (9. November): Abfahrt von Gafsa nach Mides (Schlucht) und Chebika (Wasserfälle) (Fahrtzeit: 1 Stunde 30) + Abfahrt von Chebika nach Hazoua (Fahrtzeit: 1 Stunde 15)

- Tag 12 (10. November): Besichtigung von Hazoua + Nafta (20-minütige Fahrt)

- Tag 13 (11. November): Djerba, freier Tag und Abschiedsabend

zum Paketpreis von 1.340,-- inkl. Unterbringung im Doppelzimmer, 3 Mahlzeiten pro Tag, Transfers und Reiseleitung

unverbindliches Flugabgebot: Frankfurt - Djerba 30.10.23 - Djerba - Frankfurt 11.11.23 unverbindliches Angebot: 464,31 Euro

