Gaza: Israel führt Vernichtungskrieg gegen die palästinensische Bevölkerung

Als Appell an die Herrschenden in Israel und die faschistische Hamas im Gazastreifen ist das vergeblich. Aber der gemeinsame Kampf der israelischen und der palästinensischen Massen kann und muss tatsächlich die Perspektive werden.

Israel führt im Gaza-Streifen einen gnadenlosen Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung. Von den bisher durch israelisches Militär 2.200 getöteten und 8.700 verletzten Menschen waren und sind hundertprozentig nur ein ganz kleiner Bruchteil Hamas-Aktivisten und -Anhänger. Die israelische Notstandsregierung hat den Kriegszustand ausgerufen. Es gibt eine totale Blockade gegen den Gazastreifen, einschließlich eines Einfuhrverbots für Lebensmittel und Treibstoff. Die israelischen Streitkräfte haben zur Evakuierung des nördlichen Gazastreifens aufgerufen.

Israel bereitet eine großangelegte Bodenoffensvie vor.

Israel hat 1,1 Millionen Palästinensern 24 Stunden Zeit gegeben, ihr Zuhause zu verlassen. Ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation sagt in Bezug auf die zahlreichen verletzten und kranken Menschen, denen schon lange die miserablen Lebensbedingungen und die Bombardements der letzten Tage schwer zusetzen: "Solche Menschen zu transportieren, kommt einem Todesurteil gleich".

Menschen in Massen werden in die Flucht getrieben. Und was tut die deutsche Bundesregierung, die in einem fort darüber jammert, dass zu viele Flüchtlinge nach Deutschland Kommen? Sie unterstützt ohne ein Wort der Kritik den ultrareaktionären israelischen Staat. Durch seine barbarischen Bombardements in Gaza und die Vorbereitung der Bodenoffensive werden Zehntausende in die Flucht getrieben. Sichtbar u.a. auf diesem Video an der Grenze von Gaza zu Ägypten: https://vm.tiktok.com/ZGJTJALBw/

Annalena Baerbock reiste nach Israel, kümmerte sich um die Evakuierungsflüge für deutsche Staatsbürger und traf sich mit Angehörigen von Geiseln, die möglicherweise noch von der Hamas in Gaza festgehalten werden. Die palästinensischen Menschen, Kinder, Frauen, Männer, im Gazastreifen waren ihr noch nicht einmal eine Erwähnung wert. Geschweige denn, dass sie sich um ihre Evakuierung und sichere Ausreise gekümmert hätte.