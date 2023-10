Palästina / Israel

Hamas – eine antikommunistische islamistisch verbrämte faschistische Kraft

Die MLPD hat sich in ihrer Berichterstattung und in der Erklärung des Zentralkomitee "Flächenbrand in Nahost? Protest gegen die imperialistische Aggression Israels! Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf! Keinen Fußbreit der faschistischen Hamas!" umgehend differenziert zur aktuellen Entwicklung in Palästina und Israel positioniert. "Rote-Fahne-News"-Leser und YouTube-Nutzer haben gefragt, warum die MLPD die Hamas als faschistische Organisation qualifiziert. Ein Artikel von Roland Meister aus dem Jahr 2021 befasste sich mit der Frage; aus aktuellem Anlass veröffentlichen wir ihn hier neu.

Roland Meister