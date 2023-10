Das sagt eine Verkäuferin aus dem Ruhrgebiet: Neue Erkenntnisse gibt es schon. Ich habe mir das Buch auch gekauft, werde es lesen und studieren. Ich fand die Veranstaltung ganz toll, weil sie eben auch aufgezeigt hat, was man wirklich machen kann. Es ist zwar viel Arbeit dahinter und man muss die ganze Bevölkerung und die Masse der Menschen erfassen. Dabei muss man vor allem mit der proletarischen Denkweise arbeiten, um diese Umweltkatastrophe, die jetzt begonnen hat, wirklich stoppen zu können – beseitigen kann man sie nicht mehr. Es ist ein ganz spannendes Thema, und ich glaube, dass das viele Leute interessieren wird und wir sie auch dafür gewinnen können, sich mit dem Buch zu beschäftigen und aktiv werden.

Ob ich Angst habe? Man macht sich schon Gedanken und "oh Gott, oh Gott, ist das alles schlimm" oder so. In der Veranstaltung wurde ja auch gesagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Also muss man gucken: So, was muss die Zukunft bringen, was müssen wir machen? Und das motiviert wiederum, finde ich. Ich will das Buch in der Familie anbieten, Freunden, Kontakten – eigentlich jedem, mit dem ich irgendwie ins Gespräch kommt: „Hömma, wir hamn‘ hier ein ganz interessantes Buch, da muss man sich mit beschäftigen und auch ma klarkriegen, was ist das eigentlich und wie können wir da ‘ne Alternative herstellten und darum kämpfen.“

Eine Stimme aus der Frauenbewegung: Ich bin Karola aus Berlin und Europa-Koordinatorin für die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen. Ich will aus dieser Sicht betonen, dass es sehr wichtig ist, dass wir alle - alle, so wie wir auf der Welt leben - diese Welt schützen müssen. Es ist deutlich geworden, worin unsere Herausforderung besteht. Darin, dass wir alle mobilisieren um dieses Ziel der Rettung der Menschheit zu erreichen. Dieses Buch ist dafür einfach eine sehr gute Grundlage.