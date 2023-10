Tübingen

Kein antikommunistischer Knoten für Clara Zetkin!

Über 50 Leute, davon viel junge Menschen, protestierten am 5. Oktober 2023 vor dem Tübinger Rathaus gegen das Bestreben der Stadt Tübingen, Clara Zetkin mit einem antikommunistischen Bannstrahl in Form eines Knoten am Straßenschild der Clara-Zetkin-Straße in Tübingen-Lustnau zu belegen.

Korrespondenz