Leiharbeit abschaffen!

Flexibel und ausgelutscht wie Kaugummi bist du heute als Produktionsarbeiter: Da bekommst du am Schichtende gesagt, dass du morgen nicht arbeiten brauchst. Im Sommer werden in den Schulferien zwei Samstage gearbeitet.



Der chaotische Umgang, das Hin- und Herschieben von Kolleginnen und Kollegen, kurzfristige Entlassung oder immer wieder erneute Verlängerung von Leiharbeitern erschweren, Zusammenhalt zu entwickeln. Die Vorstände erhoffen sich damit, den Widerstand der Stammbelegschaft gegen offene Massenentlassungen zu verhindern. Stillhalten ermuntert die Kapitalisten weiter anzugreifen!

Dagegen zeigt sich, dass schon kleinere Aktionen Erfolg haben können:

In Wörth war es die Unterschriftensammlung und Kundgebung in der Mittagspause für die „Inflationsausgleichsprämie“ für Leiharbeiter. In Rüsselsheim bei Opel war es eine Pausenversammlung als „Kundgebung“, wonach plötzlich die Festanstellung von 50 Kollegen möglich war und 100 einen Jahresvertrag bekamen.



Solche kleinen Erfolge beenden nicht die allgemeine Rechtlosigkeit der Leiharbeitskolleginnen und -kollegen. Doch es wird deutlich: Wenn wir uns organisieren und mit der Spaltung und den negativen Gefühlen fertig werden, können wir nicht nur was erreichen, sondern auch lernen, Kraft für weitere Kämpfe zu entwickeln!