Lindner will Finanztransferleistungen von Flüchtlingen in ihre Heimatländer blockieren

Makaber daran: die Mittel des deutschen Staats in Entwicklungshilfe werden immer weniger für soziale Hilfsprojekte, sondern immer mehr in deutsche Kapitalinvestitionen oder militarisierte Grenzen in Afrika investiert.

Dagegen schätzt die Deutsche Bundesbank, dass jedes Jahr 7,1 Milliarden Euro (!) aus Deutschland von Migranten in ihrer Herkunftsländer überwiesen werden. Selbst die Bundesbank geht davon aus, dass die Gelder in Europa zum Aufbau einer Zweitexistenz , in erster Linie aber zur Unterstützung des Lebensunterhalts in den Herkunftsländern der Familienangehörigen verwendet werden. Diese Überweisungen tragen nachweislich dazu bei, dass Familienangehörige länger zur Schule gehen und die Kindersterblichkeit sinkt. Lindners Forderung wird im Umkehrschluss also die Schulbildung in den Herkunftsländern verkürzen und zur erhöhten Kindersterblichkeit führen.

Eine Flüchtlingshelferin aus Gelsenkirchen berichtet der Roten Fahne: "In den Medien wird oft über die männlichen jungen Flüchtlinge geschimpft. Aus zahlreichen Gesprächen weiß ich, dass sie ihr Geld in aller erster Linie an eine Person überweisen: ihre daheimgebliebenen Mütter. Ich habe noch von niemanden gehört, der seinem kleinen Bruder rät, sich an einen Schlepper für die lebensgefährliche Fahrt übers Mittelmeer zu wenden."