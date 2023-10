Literaturhinweise zum drohenden Flächenbrand in Nahost

Willi Dickhut, Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg

796 S. 25,50€

Die 2-bändige Analyse wurde als Schulungsmaterial der illegalen KPD in den Jahren 1942-1945 erarbeitet. Im Kapitel I „Kampfplatz Mittelmeer" (vorallem ab Seite 34) werden die historischen, imperialistischen Hintergründe untersucht, die zur Gründung des Staates Israels führten und bis heute die Unterdrückung und Vernichtung des palästinensischen Volkes rechtfertigen. Insgesamt ein sehr gutes Geschichtsbuch, das auch durch die dialektisch-materialistische Methode besticht und lehrreich für heute ist.

Stefan Engel, Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution

624 S. 14,80€

In Kapitel II.6 „Imperialistische Förderung des religiös-fanatischen Fundamentalismus als neue Form des Faschismus" werden die religiös-fanatischen Fundamentalisten wie die Hamas, Hisbola und andere als Faschisten qualifiziert. Sie werden von den Imperialisten bewusst gefördert, um den „sterbenden" Imperialismus zu halten. Alle Krokodilstränen wie am 12. Oktober im Bundestag sind Heuchelei! „Der Missbrauch der Religion hat eine lange Tradition. Vor allem dem Einsatz der Religion als Waffe des Imperialismus zur Niederhaltung und Spaltung des nationalen und sozialen Befreiungskampfs der Massen muss entschieden entgegengetreten werden." S. 252

auch in englisch, französisch, russisch, spanisch, türkisch erhältlich

MLPD, „Antideutsche" - links blinken, scharf rechts abbiegen

40 S. 2,00€

Sie haben zwar so gut wie keine Massenbasis, werden aber massiv von Monopolparteien und reaktionären Kreisen aus Deutschland, Israel und den USA gefördert. Ihr Auftrag ist, in der Arbeiter-, Jugend, Volksbewegung als liquidatorische Kampftruppe zu wirken. Sprich – sie sollen Spaltung, Verwirrung, Desorganisation verbreiten. Dabei ist einer ihrer Hauptinhalte, den angeblichen „Antisemitismus" aufzuspüren. - Sie machen das Geschäft der Herrschenden, des Imperialismus.

Stefan Engel, Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus

223 S. 16,00€

Der Antikommunismus ist heute in Deutschland Staatsreligion. So wird jetzt gerade gegen Demonstrationen für den Befreiungskampf von Palästina mit der Keule eines angeblichen „linken Antisemitismus" geschwungen und das Demonstrationsrecht verschärft. Im Buch wird in Kapitel I.3.14 „Die antikommunistische Mär vom »linken Antisemitismus«" auseinandergenommen. Es gibt keinen linken Antisemitismus! Revolutionäre und Marxisten-Leninisten sind proletarische Internationalisten, für uns gibt es keine Menschen zweiter oder dritter Klasse!

Stefan Engel, Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder

84 S. 3,00€

Die im Juli 2017 herausgegebene Broschüre untersucht auf der Grundlage von Lenins Imperialismus-Definition die Veränderungen im Weltsystem. Seit den 2000er Jahren bilden sich neue imperialistische Länder heraus. Dadurch nehmen die zwischenimperialistischen Widersprüche, der Kampf um ökonomische, politische, militärische, machtpolitische Positionen massiv zu. Das ist letztlich der Grund für die vermehrten Kriege und die Gefahr eines Dritten Weltkrieges. Die USA verlieren mmer mehr ihre Rolle als Supermacht. Zu den neuimperialistischen Ländern gehören unter anderem die Türkei, Iran, Katar und Saudi-Arabien. Diese vier Länder sind zum Teil faschistisch und unterstützen die faschistische Hamas. Der Krieg in Palästina-Israel ist brandgefährlich und ungerecht. Unsere Solidarität gehört dem Befreiungskampf des palästinischen Volkes.

Lenin, Imperialismus das höchste Stadium des Kapitalismus

9,50€

Die Grundsatzschrift zum Imperialismus.

Lutz van Dijk, Der Attentäter - Die Hintergründe der Pogromnacht 1938 - die Geschichte von Herschel Grynszpan

240 S. 14,00 €

Es ist die Geschichte von „Herschel Grynszpan", der am 7. November 1938 den Botschaftsrat Ernst von Rath in der deutschen Botschaft in Paris anschoss, woraufhin dieser am 9. November verstarb. Hitler missbraucht diese Verzweiflungstat dazu, zur "Rache für die Mordtat von Paris" aufzurufen: In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 kommt es beinah überall in Deutschland zu einem Pogrom: Juden werden geschlagen, verhaftet und auch ermordet, jüdische Geschäfte geplündert und Synagogen in Brand gesteckt. Mit einem Nachwort von Ruth Weiss (Jg. 1924), die als Kind gerade noch rechtzeitig aus Deutschland entkommen konnte.

Alle Bücher können hier bestellt werden: