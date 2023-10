Mahnwache gegen die aktuellen schmutzigen Kriege in Nahost

Unter der Losung "Rojava, Palästina, Bergkarabach - stoppt die schmutzigen Kriege!" protestierte die Mahnwache gegen den Überfall der faschistischen Hamas und gegen den Terror des imperialistischen Israels. Der Hamas-Israel- Konflikt darf auch die die vielen unschuldigen zivilen Opfer anderer unterdrückter Völker im Nahen Osten nicht überdecken.

Vor allem das faschistische Erdogan-Regime nutzt in diesen Tagen die Situation durch Tag- und Nacht- Bombardierung kurdischer Dörfer und Städte aus. Ein Vertreter vom Interbündnis Ulm stellte klar, dass die islamistisch-faschistische Hamas und ihre Verbündeten nicht dem Befreiungskampf des palästinensischen Volkes dienen, sondern ihm schaden. Unser Mitgefühl gelte in gleicher Weise den vielen Toten, Verletzten und ihren Angehörigen derzeit in Israel. Die United Front gibt jetzt den Unterdrückten im Nahen Osten eine Perspektive.