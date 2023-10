"Mein erstes Buch geht an meinen Handwerker"

Die Gelegenheit ergab sich schneller als gedacht. Keine 24 Stunden später rief ein Handwerker zwecks Terminvereinbarung bei mir an. Wir vereinbarten einen Termin. Wegen der Uhrzeit riefe der Kollege 30 Minuten, bevor er da ist, auf meinem Handy an. Ich bat ihn, lieber bei mir auf der Arbeit in der Horster Mitte anzurufen: „Da landen sie dann bei der MLPD, lassen Sie sich einfach zu mir durchstellen.“ Er stockt: „Bei der MLPD? Der Partei? Echt? Da war mein Onkel mal dabei! Der hatte es schwer, war viele Jahre im Knast in der Türkei, weil er ein Kommunist war.“ Wir diskutierten kurz und er warf die These auf, dass die Linkspartei und die MLPD sich am besten zusammenschließen sollten, um dann selbst zu einzuwenden: „Nee, eigentlich ist die Linkspartei zu soft.“

Er erkundigte sich, was ich bei der MLPD alles mache. Ich berichtete ihm von der gestrigen Veranstaltung und bot an, ihm zum Reparaturtermin ein Exemplar des neuen Buchs mitzubringen. Wenige Minuten später erhielt ich eine Nachricht: „Bitte schicken Sie mir Ihre PayPal-Daten, dann überweise ich das Geld für das Buch sofort und Sie geben es meinem Gesellen dann bitte gleich mit. Und wenn es einen Newsletter Ihrer Partei gibt, hätte ich den auch gerne!“ Das Buch "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" wollte er auf Nachfrage dann gleich auch noch haben. "Wenn schon, denn schon!"