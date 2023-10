Brasilien: Temperaturrekord von 55,8 Grad / Streiks und Demonstrationen

Die Massenmedien verbreiten die Lüge, es komme wesentlich vom EL-NIÑO-Effekt. Ebenso der austrocknende Amazonas-Fluss oder die starken Regenfälle in Süd-Brasilien. In Blumenau (SC) musste das traditionelle "Oktoberfest" deshalb ausfallen. EL-NIÑO spielt eine Rolle bei der besonderen Erhöhung der Temperaturen, aber es ist nicht der einzige Effekt. Was passiert dann erst zum Jahreswechsel, wenn Hochsommer ist? Zeigt das nicht die begonnene weltweite Umweltkatastrophe, auch mitverursacht durch die Abholzung des Regenwaldes? Und trotzdem will Präsident Lula dem Übermonopol Petrobras erlauben, vor der Mündung des Amazonas nach Öl zu bohren; was sofort Widerstand hervorrief.

Am 3./4. Oktober fand ein 24-Stunden-Streik dreier verschiedener Gewerkschaften in São Paulo (SP) statt: der Metro-Beschäftigten, der Busfahrer im städtischen Nahverkehr und der Wasser- und Abwasserbeschäftigten. Gegen Pläne der Fremdvergabe / des Outsourcings durch Bürgermeister Nunes und Gouverneur Tarcicio (beide Reaktionäre) entwickelte sich auch breite Unterstützung in der Bevölkerung mit einer Petition zu einem Bürgerentscheid gegen die beabsichtigten Privatisierungen. Am 3.10. gab es in Rio de Janeiro einen Protest tausender Gewerkschafter der FUP (Erdöl-Arbeiter) und aus Initiativen und von Aktvisten gegen Privatisierungen öffentlicher Dienste. Auch Arbeiter von EletroBras und Studenten.

Der Streik ist was Neues: erstmals haben seit der Militärdiktatur mehrere Gewerkschaften außerhalb von Lohnrunden politisch gemeinsam gekämpft. Das begann in der Pandemie sich zu entwickeln und weitere Streiks kündigen sich an: wie z.B. 13 regionale Gewerkschaften in der Metallindustrie von SP, die 190.000 Kollegen vertreten und das erste "Angebot" von 4% Lohnerhöhung ablehnten (Inflation in Brasilien bei real 15-16%; 75% aller Steuern und Abgaben zahlen Arbeiter & kleine Angestellte). Am Montag (9.10.) war eine Demo der drei Gewerkschaften und linker Parteien/Bewegungen auf der Straße gegen Privatisierungen. Auch die "Postler" und die Lehrergewerkschaft von SP unterstützen den Streik! Gegen den Versuch der Unterdrückung durch die Justiz, die einen für den 9./10. angesetzten weiteren Streiktag unter Androhung einer Millionen-Strafe absagte. Dies wird gerichtlich ausgetragen ...