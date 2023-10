Organisiert am 13. Oktober die Solidarität mit dem Streik der UAW-Kollegen in den USA!

Seit über vier Wochen dauert der große Streik der UAW-Arbeiter in den USA gegen die drei großen Automobilkonzerne General Motors, Ford und Stellantis. Erstmals kämpfen die Belegschaften der drei großen Autokonzerne gemeinsam und wollen ihren Kampf steigern. Sie fordern 40 %-ige Lohnerhöhung über 4 Jahre und Abschaffung des gestaffelten Lohnsystems. Die bestreikten Konzerne haben mittlerweile fast 4000 gewerkschaftlich unorganisierte Arbeiter entlassen, um die Streikfront zu brechen. Die internationale Solidarität und der gemeinsame Kampf ist in dieser Situation das Gebot der Stunde. Wir sind auch in Deutschland nicht länger bereit, die Angriffe und Abbau demokratischer Rechte, sowie die Abwälzung der Kriegs-und Krisenlasten auf unserem Rücken hinzunehmen.

Für höhere Löhne und Gehälter – Lohnnachschlag jetzt! Kampf um jeden Arbeitsplatz und für die 30 Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich. Für ein vollständiges und allseitiges gesetzliches Streikrecht. Für die Einheit von Arbeiter- und Umweltbewegung!

Die internationale Arbeitereinheit ist eine zentrale Kraft für den Kampf um soziale, ökologische und politische Rechte, gegen Kriege, Faschismus und Rechtsentwicklung und für eine Perspektive der Menschheit im echten Sozialismus!

Die MLPD und verschiedene kämpferische Kräfte rufen auf, am 13.10. gewerkschaftliche und selbständige Aktionen in den Betrieben durchzuführen. Vom gemeinsamen Schildermalen über Pausenversammlungen bis hin zum Solidaritätsstreik. Losungen können sein: „Solidarität, keine Streikbrecherarbeiten!“ „Euer Kampf ist unser Kampf, ein Gegner – Big three - ein Kampf!“ „Statt mein Land zuerst – internationale Arbeitereinheit!“ Macht Fotos von euren Schildern und Forderungen, schickt Soliadressen und Berichte an die Streikenden.

Shawn Fain Sfain@uaw.net, Margaret Mock Mmock@uaw.net, UAWD UAWdemocracy@gmail.com

Kopie an: icog@iawc.info und redaktion@rf-news.de