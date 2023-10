Razzien gegen "Reichsbürger"

Die Polizei hat in mehreren Bundesländern Wohnungen von faschistoiden Reichsbürgern durchsucht und fünf Verdächtige verhaftet. Die Generalstaatsanwaltschaft München teilt mit, ein in Wolfratshausen festgenommener Beschuldigter hatte sich bereit erklärt, sich an der geplanten Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu beteiligen und dafür in Kroatien Schusswaffen zu besorgen. Einer der Verdächtigen soll für die Reichsbürger-Gruppe, die zur Herbeiführung eines Umsturzes mutmaßlich auch flächendeckende Stromausfälle herbeiführen wollte, Hochspannungsleitungen ausgekundschaftet haben. Andere Mitglieder der Terrorgruppe "Vereinte Patrioten", die einen Umsturz geplant haben soll, stehen bereits in Koblenz vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft wirft vier Männern und einer Frau Hochverrat vor, weil sie die Regierung stürzen und den Gesundheitsminister entführen wollten. Bei den Personen, die von den Razzien am heutigen Dienstag betroffen waren, handelt es sich um mutmaßliche weitere Mitglieder und Unterstützer der Gruppe. Auch ihnen wird zum Teil die Vorbereitung des Hochverrats vorgeworfen.