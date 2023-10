Solidaritätserklärung

Siemensianer in Krefeld solidarisch mit streikenden Automobilarbeitern in den USA

Gewerkschaftliche Vertrauensleute (IG-Metall) des Bereichs Endmontage eines Siemens-Betriebes in Krefeld - Deutschland schicken eine Solidaritätserklärung an die streikenden Automobilarbeiterinnen und -arbeiter in den USA.