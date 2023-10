Mercedes-Benz Stuttgart-Untertürkheim

Viele Kollegen solidarisch mit streikenden US-Automobilarbeitern

Heute wurde an verschiedenen Toren bei Mercedes-Benz in Stuttgart-Untertürkheim ein Flugblatt der MLPD verteilt, das zur Solidarität und Unterstützung des Streiks der Automobilarbeiter in den USA aufrief.

Von wb