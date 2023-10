Mehr als 600 Lehrerinnen und Lehrer demonstrierten am Freitag in Durban in den südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal und forderten mehr Sicherheitsmaßnahmen für und in den Schulen. Sie fordern von der Provinzregierung, Sicherheitsmaßnahmen anzupacken, um kriminelle Übergriffe auf Schulen, Schüler und Lehrer zu unterbinden. Mehrere Kolleginnen und Kollegen seien in Schulen ermordet worden. Aufgerufen zu der Demonstration hatte die Lehrergewerkschaft SADTU.