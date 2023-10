Streik in drei GM-Werken in Kanada

Die Arbeitsniederlegung der Beschäftigten erfolgte, nachdem die kanadische Gewerkschaft Unifor erklärt hatte, GM weigere sich "hartnäckig", dem Vertrag zu entsprechen, den die Gewerkschaft mit Ford Motor abgeschlossen hatte und der Lohnerhöhungen von bis zu 25 % in Kanada vorsah. "Das Unternehmen bleibt weiterhin hinter unseren Forderungen nach Rentenansprüchen, Einkommensunterstützung für Rentner und sinnvollen Schritten zur Überführung von Leiharbeitern in dauerhafte Vollzeitarbeitsplätze zurück", sagte die kanadisch Unifor-Präsidentin Lana Payne.

Die Gewerkschaft hatte eine Frist bis Montag Mitternacht für eine neue Vereinbarung mit GM gesetzt, nachdem die vorherigen Verträge mit den drei Detroiter Automobilherstellern am 18. September ausgelaufen waren. GM erklärte, es werde die Gespräche mit Unifor fortsetzen. Die Arbeitsniederlegung macht dem Unternehmen in den USA noch mehr Kopfzerbrechen, wo es aufgrund des Streiks der United Auto Workers (UAW), der am 15. September begann, wöchentlich Verluste in Millionenhöhe einfährt.

Nach einer Schätzung der Deutschen Bank hat GM seit Beginn des UAW-Streiks 34.176 Fahrzeuge nicht mehr produziert. Das Unternehmen erklärte letzte Woche, es habe 442.586 Fahrzeuge auf Lager. Die UAW hat zwei GM-Montagewerke in den USA und 18 Teilevertriebszentren bestreikt. GM hat unter Berufung auf die Auswirkungen des UAW-Streiks 2.300 US-Beschäftigte entlassen.

Die Gewerkschaft Unifor kündigte an, dass sie den GM-Montagekomplex in Oshawa, das Antriebsstrangwerk in St. Catharines und das Teilevertriebszentrum in Woodstock bestreiken werde. Die Mitglieder des CAMI-Montagewerks in Ingersoll, Ontario, werden jedoch arbeiten, da sie unter eine separate Vereinbarung fallen.

GM sieht sich nun mit einer wahrscheinlichen Unterbrechung der Produktion konfrontiert, da die Beschäftigten im Werk St. Catharines Motoren für eine Vielzahl von Fahrzeugen, Antriebsstränge für den Chevrolet Equinox und die Corvette sowie Motorenteile herstellen.

