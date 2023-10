Tödlichste Jahre für Palästinenser seit fast zwei Jahrzehnten

In Dien Chau in der vietnamesischen Provinz Nghe An traten am Montag 7.000 Beschäftigte der Schuhfabrik Viet Glory in den Streik, das sind rund 90 Prozent der Belegschaft. Sie fordern höhere Löhne, eine Senkung der Arbeitsbelastung und bessere Arbeitsbedingungen vor allem auch für Schwangere. Ihr Grundlohn liegt derzeit bei 4,13 VND, etwa 160 Euro. Auf Grund von sinkenden Aufträgen sind die Überstunden zurückgegangen und der Lohn ist deswegen zurückgefallen. Viet Glory ist ein taiwanesisches Unternehmen. Der Streik ging auch am Dienstag weiter, die Arbeiter versammelten sich vor den Toren.