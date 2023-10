Tous ensemble: Gewerkschaftlicher Streik und Aktionstag in ganz Frankreich

Im ganzen Land beteiligten sich 200.000 Menschen in 230 Städten. In vielen Betrieben wie auch bei Peugeot wurde die Produktion gestoppt. "Das ist ein Generalstreik!" meinten viele Kolleginnen und Kollegen.

Die Losung "Alles ist zu teuer, die Löhne und Renten sind zu niedrig!" wurde immer wieder skandiert, und "Wer Elend sät, wird Wut ernten!" Damit wurden der Protest und die breite Ablehnung der Macron-Regierung und ihrer massenfeindlichen "Rentenreform" auf den Punkt gebracht, sowie auch die verheerende Auswirkung der Inflation auf die Lage der Arbeiter und der Massen.

In seiner Begrüßung verurteilte ein Gewerkschafter den Terror der Hamas sowie die koloniale Unterdrückung der Palästinenser durch den israelischen Staat, aber auch den Krieg in der Ukraine. Er erklärte seine Solidarität mit dem Streik der amerikanischen Arbeiter der UAW und begrüßte ausdrücklich eine Delegation von Opelanern und IG-Metall-Kollegen aus Deutschland, was von den Demonstranten mit Begeisterung aufgenommen wurde.

In ihrem Redebeitrag grüßten die Opel-Arbeiter aus Bochum und Rüsselsheim sowie ein Kollege der Internationalen Automobilarbeiterkoordination die Demonstration. Sie schlugen vor, für unsere Klasseinteressen den Kampf der Belegschaften länderübergreifend zu koordinieren und mit der Perspektive des echten Sozialismus auch über den Tag hinaus zu denken! Die Opel-Kollegen waren auf Initiative der CGT bei Peugeot in Sochaux ausdrücklich eingeladen und herzlichst empfangen worden, zu der schon seit einigen Jahren eine immer engere Beziehung besteht. Darin kommt das gewachsene internationalistische Bewusstsein schon heute zum Ausdruck. Ein beeindruckender und großartiger Tag!