UAW-Streik in USA – interessant im Vergleich zu 1992

Im Herbst 1992 – lange her – konnte ich einen UAW-Streik im GM-Werk Lansing, der Hauptstadt von Michigan gegen Arbeitsplatzvernichtung miterleben. Ich war in einem Auto-Zulieferwerk für VW in der benachbarten Stadt Battle Creek auf Montage tätig und bekam einen unvergesslichen Einblick in Arbeit, Leben und Kampf der Automobilarbeiter in den USA.

Als ich vom Streik bei GM in Lansing erfuhr, nutzte ich meine Spätschicht und fuhr am Vormittag mit unserem „Dienstwagen“ zur „Picket-line“ in Lansing. Ein Vergleich des Streik von 1992 und heute ist aufschlussreich: